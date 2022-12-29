'Cristiano Ronaldo ve Sergio Ramos aynı takımda buluşuyor' iddiası
Cristiano Ronaldo ile anlaştığı iddia edilen Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, sözleşmesi sezonunda bitecek Sergio Ramos'u da kadrosuna katmak istiyor.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'la yollarınıa ayırdıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la anlaştığı iddia edilen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, eski takım arkadaşı Sergio Ramos'la tekrar aynı formayı giyebilir.
Sergio Ramos ve Cristiano Ronaldo
Marca'da yer alan haberde, Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo'yla birlikte Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Sergio Ramos'u transfer etmek istediği belirtildi.
Haberde, Ronaldo transferinin birkaç gün içinde açıklanabileceğine dikkat çekilirken Ramos'u projeye ikna etmek için görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
Sergio Ramos
Real Madrid'den ayrıldıktan sonra PSG ile sözleşme imzalayan Ramos'un sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.
Bu sezon Fransız ekibinde 21 maçta forma giyen Sergio Ramos, 1 gol ve 1 asist kaydetti.
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