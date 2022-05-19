ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun yarı finaldeki rakibi Darüşşafaka oldu
ING Basketbol Süper Lig Play-Off serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Frutti Ekstra Bursaspor'u 93-81 mağlup etti. Seride durumu 2-1'e getiren Fenerbahçe Beko, yarı finale yükseldi.
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 93-81 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.
Maçın başlarında üç sayılık atışlarla etkili olan Frutti Extra Bursaspor, farkı bir ara 11 sayıya çıkardığı ilk periyodu 24-21 üstün bitirdi.
Fenerbahçe Beko, 14. dakikada Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık isabetiyle 30-28 öne geçti. Periyodun kalanında skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, Vesely'nin skorer performans sergilediği ilk devreyi 50-46 önde kapattı.
Üçüncü periyoda iki takım da üst üste top kayıpları yaparak başladı. Bu çeyrekte iyi savunma yapan sarı-lacivertliler, 28. dakikada farkı 17 sayıya çıkardı: 69-52. Periyodun sonlarında locada bulunan az sayıdaki Bursaspor taraftarıyla sarı-lacivertli taraftarlar arasında yaşanan gerginlik nedeniyle müsabaka bir süre durdu. Polisin araya girmesiyle ortamın yatışmasının ardından karşılaşma devam etti. Konuk takım taraftarları ise salondan çıkarıldı. Verilen aradan sonra Onuralp Bitim ile hücumda etkili olan Frutti Extra Bursaspor farkı indirse de final periyoduna Fenerbahçe Beko'nun 70-61 üstünlüğüyle girildi.
Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, 93-81 galip gelerek adını yarı finale yazdırdı.
Ev sahibi takımda Vesely, 16 sayı, 8 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk ekipte Onuralp Bitim'in 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Sarı-lacivertliler, yarı finalde Darüşşafaka'nın rakibi oldu.
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