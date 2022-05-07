ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun sona ermesiyle play-off eşleşmeleri netleşti.
ING Basketbol Süper Ligi'nde günün açılış maçında Büyükçekmece'yi deplasmanda 96-88 mağlup eden Fenerbahçe Beko, normal sezonu lider olarak tamamladı. Akşam seansında aynı anda oynanan 3 maçta ise Pınar Karşıyaka deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 84-80, Frutti Extra Bursaspor kendi sahasında Gaziantep Basketbolu 85-82, Galatasaray Nef de deplasmanda Türk Telekom'u 97-67 mağlup etti.
Bu maçların ardından play-off eşleşmeleri şöyle oluştu:
- (1) Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor (8)
- (2) Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka (7)
- (3) Galatasaray Nef - Bahçeşehir Koleji (6)
- (4) Darüşşafaka Tekfen - Gaziantep Basketbol (5)
Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor eşleşmesinin galibi ile Darüşşafaka Tekfen - Gaziantep Basketbol eşleşmesinin galibi, yarı finalde karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka eşleşmesinin kazananı ile Galatasaray Nef - Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananı ise diğer yarı final eşleşmesini oluşturacak.
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