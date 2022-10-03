İngiliz basını Kim Min-Jae'nin yeni adresini işaret etti! Rekor bonservis...

03 Ekim 2022 Pazartesi, 16:32

18 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, İtalya'da gösterdiği performansla dünya devlerinin dikkatini çekti.

İngiltere'den Daily Mail sitesi, Kim Min-Jae'nin yeni adresini işaret etti ve rekor bonservis bedelini duyurdu.

REKOR BONSERVİS!

Napoli formasıyla gösterdiği performansla gündemden düşmeyen Güney Koreli savunmacı, gösterdiği performansla dünya devlerinin de radarına girdi. Daily Mail'de Alvise Cagnazzo imzalı makalede Kim Min-Jae'nin yeni adresi için önemli bir iddia yer alırken bonservis bedeli de aktarıldı.

Cagnazzo'nun yazdığı makalede şu ifadeler yer aldı:

"40 sayfalık sözleşmesinde 50 milyon Euroluk (44 milyon sterlin) serbest kalma maddesi var. Fiziksel özellikleri göz önüne alındığında Kim, herhangi bir üst düzey uluslararası kulüpte ideal bir oyuncu olabilir. Bir Premier Lig devinde mükemmel bir seçim olur. Kim, her teknik direktörün savunmada aşılmaz bir duvar kurmak isteyeceği ideal bir oyuncu ve İngiltere için gelecekteki bir hedef olabilir. Manchester United'ın Kim Min Jae için bir hamle yapılabileceği konuşuluyor. Kim Min Jae'nin serbest kalma maddesi 2023 Temmuz ayından itibaren geçerli olacak. Napoli taraftarları, Kim'in İtalya'da olabildiğince uzun süre kalmasını umuyor. Kim, Harry Maguire'ın fiziğine sahip ancak İngiliz defans oyuncusuna kıyasla olağanüstü bir konsantrasyona sahip. Şu anki formunu korursa, United dışında serbest kalma bedelini ödemeye istekli çok daha fazla kulüp olacak."



