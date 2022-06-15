Macaristan, İngiltere'yi bozguna uğrattı! İngiltere 0-4 Macaristan

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup dördüncü maçında Macaristan, deplasmanda İngiltere'yi sahadan silerek 4-0 mağlup etti ve grupta liderliğe yükseldi. Konuk ekibin galibiyet gollerini Roland Sallai (2), Zsolt Nagy ve Daniel Gazdag kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 09:04
Macaristan, İngiltere'yi bozguna uğrattı! İngiltere 0-4 Macaristan
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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup dördüncü maçında İngiltere, Macaristan'ı konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 4-0 kazandı. Konuk ekibin galibiyet gollerini 16' ve 70'te Roland Sallai, 80'de Zsolt Nagy ile 89'da Daniel Gazdag kaydetti.

Bu sonuçla gruptaki 4 maçını da kaybeden son Avrupa Şampiyonası finalisti İngiltere henüz puanla tanışmadı ve son sırada yer aldı.

Gruptaki 2. galibiyetini alan Macaristan ise 7 puanla liderliğe yükseldi.

İki takım arasında oynanan grubun ilk maçında ise yine Macaristan, sahasında İngiltere'yi 1-0 mağlup etmişti.



UEFA Uluslar A Ligi ingiltere Macaristan
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