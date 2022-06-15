Macaristan, İngiltere'yi bozguna uğrattı! İngiltere 0-4 Macaristan

15 Haziran 2022 Çarşamba, 09:04

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup dördüncü maçında İngiltere, Macaristan'ı konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 4-0 kazandı. Konuk ekibin galibiyet gollerini 16' ve 70'te Roland Sallai, 80'de Zsolt Nagy ile 89'da Daniel Gazdag kaydetti.

Bu sonuçla gruptaki 4 maçını da kaybeden son Avrupa Şampiyonası finalisti İngiltere henüz puanla tanışmadı ve son sırada yer aldı.

Gruptaki 2. galibiyetini alan Macaristan ise 7 puanla liderliğe yükseldi.

İki takım arasında oynanan grubun ilk maçında ise yine Macaristan, sahasında İngiltere'yi 1-0 mağlup etmişti.



