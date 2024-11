Attığı çalımla dikkatleri çekmişti: İspanya'da gündem Arda Güler!

"ARDA GÜLER'İN YETENEĞİ SÜREKLİLİK İÇİN HAYKIRIYOR"

Marca: "Türkiye'de Güler'in her dokunuşu pırlanta gibi derler ve bu bir abartı değil. Arda sahaya her adım attığında bir şeyler oluyor ve Leganes maçında da bu konuda bir istisna olmadı. Türk futbolcu, her müdahalede kaliteden ödün vermeden harika bir oyun oynadı. Onu sahada görme beklentisi büyüktü ve Güler de hayal kırıklığına uğratmadı. İlk 11'de maça başlamanın avantajını kullanan Arda, takımda önemli bir rol üstlenmeye fazlasıyla hazır olduğunu gösterdi. Yeteneği süreklilik için haykırıyor.