Attığı çalımla dikkatleri çekmişti: İspanya'da gündem Arda Güler!
Real Madrid'in deplasmanda Leganes'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11 başlayan ve performansıyla beğenileri toplayan milli yıldız Arda Güler, İspanya'da gündem oldu.
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Leganes'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler etkili performansıyla dikkat çekerken 1 asist yaptı.
Maçta iki kez gole çok yaklaşsa da son vuruşta başarılı olamayan Arda'nın, maçın 15. dakikasında attığı bir çalım ise İspanyol basınında gündem oldu.
"ARDA GÜLER'İN YETENEĞİ SÜREKLİLİK İÇİN HAYKIRIYOR"
Marca: "Türkiye'de Güler'in her dokunuşu pırlanta gibi derler ve bu bir abartı değil. Arda sahaya her adım attığında bir şeyler oluyor ve Leganes maçında da bu konuda bir istisna olmadı. Türk futbolcu, her müdahalede kaliteden ödün vermeden harika bir oyun oynadı. Onu sahada görme beklentisi büyüktü ve Güler de hayal kırıklığına uğratmadı. İlk 11'de maça başlamanın avantajını kullanan Arda, takımda önemli bir rol üstlenmeye fazlasıyla hazır olduğunu gösterdi. Yeteneği süreklilik için haykırıyor.
"ARDA HARİKA BİR KALİTE PARILTISI BIRAKTI"
Defansa Central: Türk oyuncu harika bir maç çıkardı. Bir kez daha dünyanın en iyileriyle eşdeğer kalitede olduğunu gösteren anlar yaşattı. Başka zamanlarda da yaptığı gibi hocasının ona verdiği fırsatı kaçırmadı. Kendisinden övgüyle bahsedilmesine neden olan birkaç bireysel eylemde bulundu ve X'te trend oldu."
"ARDA GÜLER REAL MADRİD TARAFTARLARINI BÜYÜLEDİ"
El Desmarque: "İzleyenleri ayağa kaldıran eylemlerin birçoğu Türk'ün kramponlarından geldi. Hatta bazıları sosyal ağlarda viral oldu. Bir sonraki aksiyonunda ise birçok rakibi geçti ve kaleye şut atmayı başardı. Ancak Dimitrovic golü atmasına engel oldu."
"GÜLER BİZE FUTBOLUN BELKİ DE EN İYİ DRİBLİNGİNİ YAPTI"
AS: "Türk futbolcu ilk 11'de başladı, harika bir oyun oynadı ve her şeyden önce eylemleriyle bu güzel eseri bıraktı. Taraftarların en çok sevdiği şey."
"MUHTEŞEM PERFORMANS"
Estadio Deportivo: "Takımda yerini almaya kararlı görünen Arda Güler'in muhteşem performansıyla karşılaştık. Oldukça ciddi bir şekilde mücadele eden Türk, muhteşem bireysel oyununun ardından 25. dakikada takımını öne geçirmenin eşiğine geldi ancak Dmitrovic buna izin vermedi"
"GÜNEŞ SİSTEMİNİN MERKEZİ ARDA GÜLER"
Sport: "İlk 11'de verilen şansı iyi değerlendiren Arda Güler, yıldızlardan oluşan bir güneş sisteminin merkeziydi."
"VİDEO OYUNU ETKİSİ YARATTI"
Tele Madrid: "Arda ilk yarıda Yvan Neyou üzerinde bir video oyunu etkisi bıraktı ve sağ kanatta bireysel bir hareketle rakip savunmayı çılgına çevirdi ve bunu Marko Dmitrovic'in çeldiği harika bir şutla devam ettirdi."
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