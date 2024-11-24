Arda Güler asist yaptı: Real Madrid 3 puanı üç golle aldı!
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Leganes'i 3-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 14. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Leganes ile karşılaştı. Leganes ev sahipliğinde oynanan maçı Real Madrid 3-0 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Kylian Mbappe, 66. dakikada Fede Valverde ve 85. dakikada Jude Bellingham kaydetti.
Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, Valverde'nin golününün asistini yapan isim oldu. Arda ayrıca bu sezon ilk kez gole katkı yaptı.
ARDA GÜLER'DEN ETKİLİ OYUN
75 dakika sahada kalan milli futbolcu, etkili performansıyla göz doldurdu.
60 kez topla buluşan Arda, yüzde 93 pas isabet oranıyla oynadı. 2 kilit pas veren genç futolcu, 1 asist yaptı ve 0.42 gol beklentisiyle maçı tamamladı.
PUAN FARKI 4'E İNDİ
Barcelona'nın puan kaybettiği haftada 1 maçı eksik olan Real Madrid puanını 30'a çıkardı ve liderle puan farkını 4'e indirdi. Leganes ise 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Getafe'yi ağırlayacak. Leganes ie Alaves'e konuk olacak. Real Madrid, Getafe maçı öncesi Liverpool ile 27 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak.
Arda Güler'in Leganes karşısındaki performansı şu şekilde:
75 dakika
1 asist
60 kez topla buluşma
38/41 isabetli pas (%93 isabetli)
2 kilit pas
0.42 gol beklentisi
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