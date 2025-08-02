İngiliz basınından flaş iddia: Premier Lig devleri Gabriel Sara yarışında!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın 2024'te Norwich'ten kadrosuna kattığı Gabriel Sara için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Caugh Offiside'da yer alan habere göre; Manchester City, Leeds United, Wolves, Everton, Nottingham Forest ve Aston Villa, Gabriel Sara'nın peşine düştü. Haberde, Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncuyu satmak istemediği belirtildi.

40 MİLYON EURO

Öte yandan Gabriel Sara'nn transferinin gerçekleşmesi durumunda 40 milyon Euro civarında bir bonservis ödeneceği aktarıldı. Ayrıca Aston Villa'nın bu transferde en istekli ve Sara'yı liste başına yazdığı vurgulandı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Gabriel Sara, 2 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.