Galatasaray yeni sezon alternatif formasını tanıttı!

Galatasaray, 2025-2026 sezonu alternatif formasının satışa çıktığını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı paylaşımda forma tasarımının sarı kırmızılı kulübün kurulduğu yer olan Galatasaray Lisesi'nden (Mekteb-i Sultani) ilham alındığı açıklandı.
Forma tanıtım videosunda Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Mario Lemina, Lucas Torreira, Ismail Jakobs ve Eren Elmalı yer aldı.
İşte Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu alternatif forması:
Mekteb-i Sultani’nin izinden, gücü tarihinden.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 2, 2025
2025/26 Galatasaray Alternatif Forması, şimdi satışta.#GücüTarihinden @pumafootball pic.twitter.com/dPUBh6OL1P