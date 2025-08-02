Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray yeni sezon alternatif formasını tanıttı!

Galatasaray yeni sezon alternatif formasını tanıttı!

2.08.2025 11:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray yeni sezon alternatif formasını tanıttı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, alternatif formasını tanıttı.

Galatasaray, 2025-2026 sezonu alternatif formasının satışa çıktığını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı paylaşımda forma tasarımının  sarı kırmızılı kulübün kurulduğu yer olan Galatasaray Lisesi'nden (Mekteb-i Sultani) ilham alındığı açıklandı.

Forma tanıtım videosunda Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Mario Lemina, Lucas Torreira, Ismail Jakobs ve Eren Elmalı yer aldı.

İşte Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu alternatif forması:

İlgili Konular: #galatasaray #forma #Galatasaray Lisesi

İlgili Haberler

Ünlü gazeteci duyurdu: Galatasaray'ın kaleci transferinde sürpriz aday!
Ünlü gazeteci duyurdu: Galatasaray'ın kaleci transferinde sürpriz aday! Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın kaleci transferinde sürpriz bir adaya yöneldiği iddia edildi.
Wilfried Singo'dan Galatasaray kararı!
Wilfried Singo'dan Galatasaray kararı! Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın ilgisine rağmen Wilfried Singo, AS Monaco'da kalmaya karar verdiği iddia edildi.
İtalya'da Galatasaray ve Morata krizi!
İtalya'da Galatasaray ve Morata krizi! Serie A ekiplerinden Como, Galatasaray'dan Alvaro Morata'yı kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu ve Milan'la anlaşma sağlanmasına rağmen Galatasaray'ın transfere onay vermemesi iki kulübün planlarını aksattı.