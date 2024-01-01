İngiliz devine 17'lik Arjantinli genç!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, 17 yaşındaki on numara Claudio Echeverri için River Plate ile el sıkıştı.
Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, geleceğe dönük yatırımlarını sürdürüyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz devi, 17 yaşındaki on numara Claudio Echeverri için River Plate ile el sıkıştı.
Aralık 2024'e kadar River Plate'de kalacak olan Arjantinli yetenek ile 6 yıllık anlaşma sağlandı.
1 Ocak 2024 itibariyle City'e katılacak olan Claudio, River Plate ile 6 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.
17 yaşındaki yeteneğin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
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