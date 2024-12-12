İngiliz efsaneden Kenan Yıldız paylaşımı: 'Kim lan bu'
Manchester United'ın efsane futbolcularından Paul Scholes, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için paylaşımda bulundu.
Manchester United'ın efsane oyuncularından Paul Scholes, Juventus - Manchester City maçı sonrası milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı övdü.
EFSANE İSİMDEN KENAN YILDIZ PAYLAŞIMI
Kenan'ı çok beğendiğini kendine has üslubu ile anlatan Paul Scholes yaptığı paylaşımda, "Kim lan bu Kenan Yıldız!" ifadelerini kullandı.
Juventus - Manchester City maçında 84 dakika sahada kalan 19 yaşındaki Kenan Yıldız'ın istatistikleri şu şekilde:
1 asist
0/3 şut
1 çalım
41 topla buluşma
Yüze 89 pas isabeti
1 kilit pas
1/2 orta
Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 21 maçta 4 gol 4 asistlik performans gösterdi.
Etiketler: #Kenan Yıldız #juventus #Paul Scholes
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