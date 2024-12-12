İngiliz efsaneden Kenan Yıldız paylaşımı: 'Kim lan bu'

Yayınlanma: 12.12.2024 - 14:27

Güncelleme: 12.12.2024 - 14:27

Manchester United'ın efsane oyuncularından Paul Scholes, Juventus - Manchester City maçı sonrası milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı övdü.

EFSANE İSİMDEN KENAN YILDIZ PAYLAŞIMI

Kenan'ı çok beğendiğini kendine has üslubu ile anlatan Paul Scholes yaptığı paylaşımda, "Kim lan bu Kenan Yıldız!" ifadelerini kullandı.

Juventus - Manchester City maçında 84 dakika sahada kalan 19 yaşındaki Kenan Yıldız'ın istatistikleri şu şekilde:

1 asist

0/3 şut

1 çalım

41 topla buluşma

Yüze 89 pas isabeti

1 kilit pas

1/2 orta

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 21 maçta 4 gol 4 asistlik performans gösterdi.