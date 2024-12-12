Şampiyonlar Ligi'ne Kenan Yıldız damgası: Juventus tarihine geçti!

Yayınlanma: 12.12.2024 - 10:06

Güncelleme: 12.12.2024 - 10:06

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Manchester City'i ağırladı. Rakibini 2 golle geçen İtalyan ekibinde Kenan Yıldız, performansıyla fark yaratan isimlerden biri oldu.

Mücadelede gol perdesini 53. dakikada Dusan Vlahovic açarken, asist Kenan Yıldız'dan geldi. İtalyan ekibinde son sözü 75. dakikada McKennie söyledi ve Juventus sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

İLK 11'DE BAŞLADI TARİHE GEÇTİ

Juventus adına karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız ise kulüp tarihine geçti.

Opta verilerine göre; Kenan Yıldız, 6 maç ile Juventus tarihinde 20 yaşına basmadan en fazla Şampiyonlar Ligi maçına çıkan 3 futbolcudan biri oldu.

Kenan Yıldız dışında İtalyan ekibinin tarihinde 20 yaşına basmadan 6 maç ile Devler Ligi'nde en fazla sahne olan futbolcular, Paul Pogba ve Fabio Miretti.

19 yaşındaki futbolcu bu sezon Juventus formasıyla 21 maça çıktı. Kenan Yıldız bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.