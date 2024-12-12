Şampiyonlar Ligi'ne Kenan Yıldız damgası: Juventus tarihine geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, sahasında Manchester City'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada forma giyen ve asist yapan milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus tarihine geçti.

Şampiyonlar Ligi'ne Kenan Yıldız damgası: Juventus tarihine geçti!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2024 - 10:06

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Manchester City'i ağırladı. Rakibini 2 golle geçen İtalyan ekibinde Kenan Yıldız, performansıyla fark yaratan isimlerden biri oldu.

Mücadelede gol perdesini 53. dakikada Dusan Vlahovic açarken, asist Kenan Yıldız'dan geldi. İtalyan ekibinde son sözü 75. dakikada McKennie söyledi ve Juventus sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

İLK 11'DE BAŞLADI TARİHE GEÇTİ

Juventus adına karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız ise kulüp tarihine geçti.

Opta verilerine göre; Kenan Yıldız, 6 maç ile Juventus tarihinde 20 yaşına basmadan en fazla Şampiyonlar Ligi maçına çıkan 3 futbolcudan biri oldu.

Kenan Yıldız dışında İtalyan ekibinin tarihinde 20 yaşına basmadan 6 maç ile Devler Ligi'nde en fazla sahne olan futbolcular, Paul Pogba ve Fabio Miretti.

19 yaşındaki futbolcu bu sezon Juventus formasıyla 21 maça çıktı. Kenan Yıldız bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #Kenan Yıldız #juventus #Manchester City #Şampiyonlar Ligi

İlgili Haberler

Milli yıldız Kenan Yıldız'a büyük ödül!

Milli yıldız Kenan Yıldız'a büyük ödül!
Juventus'tan Kenan Yıldız açıklaması: 'Çok genç olduğu için...'

Juventus'tan Kenan Yıldız açıklaması: 'Çok genç olduğu için...'
İtalyanlar duyurdu: Avrupa devinden Kenan Yıldız'a kanca!

İtalyanlar duyurdu: Avrupa devinden Kenan Yıldız'a kanca!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler