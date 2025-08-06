İngiliz efsaneler Victor Osimhen transferine inanamadı: 'Böyle üst düzey bir oyuncu...'

İngiliz eski futbolcular, Galatasaray'ın Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen'i değerlendirdi.

Eski Manchester City yıldızı Micah Richards ve İngiliz futbol efsanesi Gary Lineker, Osimhen'in Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalama kararına şaşkınlıklarını dile getirdi.

MICAH RICHARDS İNANAMADI

"The Rest is Football" podcast'inde konuşan Micah Richards transfere ilişkin, "Osimhen, Türkiye'de Galatasaray ile dört yıllık sözleşme imzaladı. İnanamıyorum. Böyle üst düzey bir oyuncu Premier Lig'de oynamalı" ifadelerini kullandı.

GARY LINEKER'İ ŞAŞIRTTI

CBS Sports Golazo yorumcusu olarak görev yapan eski İngiliz forvet Lineker ise transferin zamanlamasına dikkat çekti.

Lineker, Osimhen'in kariyerinin zirvesinde Türkiye'ye gitmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi ve üst düzey kulüplerin neden geri planda kaldığına dair, "Kulüplerin onunla ilgili tereddütlerinin, zaman zaman birkaç gün ortadan kaybolmasıyla ilgili olduğunu duydum. Bu da karakteri hakkında bazı soru işaretleri yaratıyor olabilir" ifadelerini kullandı.