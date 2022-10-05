İngiliz futbolcu Courtney Baker-Richardson, oyun konsoluyla oynarken sakatlandı!
İngiltere 4. Lig ekibi Crewe Alexandra'nın futbolcusu Courtney Baker-Richardson, oyun konsoluyla oynarken sakatlandığı için maçta forma giyemedi.
İngiltere 4. Lig takımı Crewe Alexandra'da forma giyen Courtney Baker-Richardson, oyun konsoluyla (Xbox) oynarken kendisini sakatlığı için takımının maçını kaçırdı.
Ligdeki 10 maçta 6 kaydeden golcü oyuncu, Carlisle United ile oynanan maçta görev alamamıştı.
TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLADI
NTV Spor'un aktardığına göre, takımın teknik direktörü Alex Morris oyuncunun sakatlığı hakkında, "Kalça sakatlığı var. Xbox'ıyla oynarken yapmış. Bu durum için yapabileceğimiz bir şey yok. Umarım en kısa sürede düzelir" ifadelerini kullandı.
NESTA GÜNDEM OLMUŞTU
Daha önce efsane Milan oyuncusu Alessandro Nesta; bir başka oyun konsolu PlayStation ile oynarken sol elinin baş parmağını sakatladı. Nesta bunun üzerine ameliyat oldu ve sahalardan 4 hafta uzak kaldı.
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