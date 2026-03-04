İngiliz futbolcu Harry Maguire'a Yunanistan'da hapis cezası!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.03.2026 18:15:00
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen 32 yaşındaki İngiliz oyuncu Harry Maguire'ın, Yunanistan'daki mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Manchester United forması giyen Harry Maguire, Yunan mahkemesi tarafından ertelenmiş hapis cezası aldı.

İngiltere merkezli Sky News'un haberine göre Maguire, Yunan mahkemeleri tarafından suçlu bulunmasının ardından 15 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

İngiliz futbolcu, 2020 yılının ağustos ayında Yunanistan'daki Mikonos adasında meydana gelen bir olayla ilgili olarak, hafif saldırı, tutuklamaya direnme ve rüşvet girişiminde bulunma iddialarından suçlu bulundu.

MAGUIRE TEMYİZE GİDECEK

Maguire'ın avukatlarının temyiz başvurusunda bulunacağı aktarıldı.

Manchester United forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

#Yunanistan #Hapis Cezası #Harry Maguire

