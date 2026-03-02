Real Madrid'e Manchester City maçı öncesi 3 yıldızdan kötü haber!

İspanya LaLiga'da 26. hafta bugün oynanacak Real Madrid-Getafe maçıyla tamamlanacak.

Barcelona'nın kazandığı haftada şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemeyen Real Madrid'de gelecek hafta oynanacak Manchester City maçı öncesinde yıldız isimlerin sakatlığı devam ediyor.

3 İSİMDEN KÖTÜ HABER

AS'ta yer alan habere göre dizindeki sakatlık nedeniyle Kylian Mbappe, Manchester City maçını kaçırabilir. Mbappe'den bugünkü ve gelecek hafta ligde oynanacak maçlarda dinlenmesinin istendiği ve diğer karşılaşmalar için gün gün değerlendirme yapılacağı ifade edildi.

Sakatlığı bulunan isimlerden Jude Bellingham'ın da bir süre daha takımdan ayrı olacağı kaydedildi. Bellingham'ın iyileşme sürecinin yavaşladığı ve Manchester City maçında forma giyemeyeceği aktarıldı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzun süredir ayrı olan Eder Militao'nun durumunun iyiye gittiği ancak teknik ekibin henüz Brezilyalı stoperi Manchester City karşısında oynatmaya hazır görmediği kaydedildi.

REAL MADRID-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 etabında ilk maçlar gelecek hafta oynanacak.

Son 4 sezonunun eleme maçlarında karşı karşıya gelen Real Madrid ile Manchester City, bir kez daha rakip olacak.

Real Madrid ile Manchester City arasında son 16 turundaki ilk maç 11 Mart'ta, rövaş ise 16 Mart'ta oynanacak.