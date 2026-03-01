Crystal Palace 10 kişi kaldı: Manchester United pes etmedi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.03.2026 19:58:00
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 2-1'lik skorla kazandı.

Crystal Palace, 4. dakikada Maxence Lacroix'nın golüyle öne geçti.

Konuk ekip 56. dakikada Maxence Lacroix'nın Matheus Cunha'yı düşürmesi sonrası 10 kişi kaldı, bu pozisyonda Manchester United penaltı kazandı.

SON 8 MAÇTA 7 GOL

Topun başına geçen Bruno Fernandes, 57. dakikada skoru eşitledi.

Fernandes, 65'te bu kez asisti yaptı, Benjamin Sesko Manchester United'ı öne geçirdi. Sesko, oynadığı son 8 maçta attığı 7 golle öne çıktı.

MICHAEL CARRICK İLE 7 MAÇTA 6. GALİBİYET

'Geçici' teknik direktörü Michael Carrick ile Premier Lig'de 7. maçına çıkan Manchester United, bu süreçte 6. galibiyetini aldı ve hiç yenilmedi.

Ligde puanını 51'e yükselten Manchester United, bu haftayı 3. sırada kapatmayı garantiledi.

Son 3 maçta 2. yenilgisini alan Crystal Palace, 35 puanda kaldı.

Manchester United, gelecek hafta Newcastle United'a konuk olacak. Crystal Palace ise Tottenham deplasmanına gidecek.

