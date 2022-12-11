İngiliz futbolcu Jordan Henderson'dan Harry Kane eleştirilerine yanıt

İngiliz futbolcu Jordan Henderson, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde kaybettikleri Fransa mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Henderson, karşılaşmada penaltı kaçıran Harry Kane'e destek vererek, "Harry'i suçlayamayız, ilk penaltıyı attı, ikincisini kaçırdı. O dünya çapında bir forvet oyuncusu ve bu konuda onu eleştiremem" dedi.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2022 Pazar, 09:42
İngiliz futbolcu Jordan Henderson'dan Harry Kane eleştirilerine yanıt
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İngiltere'nin deneyimli orta saha oyuncusu Jordan Henderson, Fransa'ya kaybettikleri maç sonrası konuştu.

Henderson, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek penaltıyı kaçıran Harry Kane'i suçlamanın yersiz olduğunu belirtti ve  şu açıklamaları yaptı:

"Kelimelere dökmek zor. İkinci golü yedikten sonra hayal kırıklığına uğradık, beraberlik golünü bulmak için çok çabaladık. Bu kadar çok çabaladıktan sonra kaybetmek acı veriyor"

"Harry'i suçlayamayız, ilk penaltıyı attı, ikincisini kaçırdı. O dünya çapında bir forvet oyuncusu ve bu konuda onu eleştiremem. Turnuvada olduğumuz süre boyunca hep iyi oynadık ve karşılığını aldık, bugün kaybettik"


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