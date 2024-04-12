İngiliz futbolcuya şok: Harry Kane'in ailesi trafik kazası geçirdi!

Yayınlanma: 12.04.2024 - 17:14

Güncelleme: 12.04.2024 - 17:14

Bayern Münih'in, önceki günlerde Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile karşılaştığı maç esnasında takımın yıldız oyuncusu Harry Kane'i korkutan haber geldi.

Almanya merkezli Bild'de yer alan habere göre; Harry Kane'in üç çocuğunu taşıyan araç, yan yola sapmak isteyen bir otomobil ile kaza yaptı.

8 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Harry Kane'in çocukları Louis, Vivienne ve Ivy'nin bulunduğu araç yolun kenarında bulunan araziye girerken olay yerine ambulans sevk edildiği ve çocukların hemen hastaneye sevk edildiği söylendi.

İngiliz futbolcunun eşinin ve en küçük çocuğunun ise otomobilde olmadığı ve kazaya karışan araçlarla birlikte toplam 8 kişinin hastaneye sevk edildiği fakat hiçbirinin ciddi bir yaralanma yaşamadığı da söylendi.