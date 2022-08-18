İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe'in Manchester United'a talip olduğu iddiası
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da kötü gidişat devam ederken gündeme yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınına göre, iş insanı Jim Ratcliffe, Kırmızı Şeytanlar'a talip oldu.
İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United'da çalkantılı günler sürüyor. Kulübün sahibi Glazer ailesinin taraftarlar tarafından yoğun tepki görmesinin üzerine sürpriz bir isim kulübe talip oldu.
İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe'in, Manchester United'ı satın almak için talip olduğu ve kulübün kontrolünü Glazer ailesinden almak istediği belirtilirken, İngiliz milyarderin dünyaca ünlü şirketi Ineos'un sözcüsü konuya açıklık getirdi. Sözcü, Ratcliffe'in kulüp sahibi Glazer ailesi görüşme isteğini doğrularken, "Eğer Manchester United gerçekten satılıksa, Jim Ratcliffe ciddi bir potansiyel talip olacaktır" ifadelerini kullandı.
KONTROLÜ TAMAMEN İSTİYOR
Ineos şirketi, basında çıkan 'Glazer ailesi Manchester United hisselerinin bir kısmını satmayı planlıyor' haberlerinin kendi fikirlerine uymadığını belirtirken, Jim Ratcliffe'ın yaptığı yatırımlarda kontrolün tamamen kendisinde olmasını tercih ettiğini belirtti. Bu konu hakkında da açıklama yapan Ineos sözcüsü, "Eğer böyle bir yatırım mümkünse, görüşmelerimizi uzun süreli sahiplik üzerinden yapmayı tercih ederiz" sözlerini sarf etti.
"DEĞİŞİM MANU'YA İYİ GELECEKTİR"
Değişimin Manchester United'a iyi gelebileceğini söyleyen sözcü, "Bu, ne kadar para harcanacağı veya harcanmayacağı ile ilgili bir durum değil. Jim Ratcliffe, kulüp için neler yapılabileceği üzerine düşünüyor ve bu kulübün şehir için ne anlama geldiğini de çok iyi biliyor. Değişim için doğru zaman gelmiş gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda bir Manchester United taraftarı olan Jim Ratcliffe, önceki aylarda satışa çıkarılan Chelsea'ye de talip olmuştu. Ratcliffe ayrıca Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in de sahipliğini elinde bulunduruyor.
6 MİLYAR EURO
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, kulüp için New York borsasında yeni yatırımcılar bulmak için görüşmelerini sürdüren Glazer ailesinin ise yaklaşık 6 milyar Euro'luk fiyat biçilen Manchester United'ı elden tamamen çıkarmaya sıcak bakmıyor.
Son yıllarda üst üste geçirilen başarısız sezonların ardından Manchester United taraftarlarının büyük bir bölümü, Glazer ailesine yoğun protestolarda bulunmaya devam ediyor. Glazer ailesi, 2005 yılında büyük bir borç içinde bulunan Manchester United'ı satın almış ve kulübün ekonomisini rahatlamıştı.
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