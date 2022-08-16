Premier Lig ekibi Manchester United'dan Matheus Cunha hamlesi!
İngiltere Premier Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Manchester United, Atletico Madrid forması giyen forvet Matheus Cunha'yı kadrosuna katmak istiyor.
I·ngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ic¸in transfer iddiaları son bulmuyor. Yeni sezona hayal kırıklıgˆıyla bas¸layan Manchester United'ın Atletico Madrid'ten Matheus Cunha'yı istedigˆi o¨ne su¨ru¨ldu¨.
UNITED 54 MİLYON EURO'YU GO¨ZDEN C¸IKARDI
Londra ekibi, Atletico'nun golcu¨su¨ ic¸in 54 milyon Euro'yu kasasından c¸ıkarmaya hazır. I·ngiliz basınında yer alan haberlere go¨re; 23 yas¸ındaki Cunha'nın Manchester United'ın karakterine en uygun oyuncu oldugˆu ve futbolcunun da bu transfere olumlu yaklas¸tıgˆı belirtildi.
ATLETICO İLE 2026'YA DEK
Kulu¨bu¨ Atletico Madrid ile 2026'ya kadar so¨zles¸mesi bulunan 1.84'lu¨k Brezilyalı forvet, go¨rev verilmesi halinde sol ac¸ık ve sagˆ ac¸ık mevkilerinde de oynayabiliyor.
Cunha daha o¨nce Hertha Berlin, Leipzig, Sion ve Coritiba formalarını giymis¸ti. Golcu¨ oyuncu, gec¸en sezon 38 mac¸ta 7 gol 5 asistle oynamıs¸tı.
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