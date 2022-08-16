Premier Lig ekibi Manchester United'dan Matheus Cunha hamlesi!

16 Ağustos 2022 Salı, 17:45

I·ngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ic¸in transfer iddiaları son bulmuyor. Yeni sezona hayal kırıklıgˆıyla bas¸layan Manchester United'ın Atletico Madrid'ten Matheus Cunha'yı istedigˆi o¨ne su¨ru¨ldu¨.

UNITED 54 MİLYON EURO'YU GO¨ZDEN C¸IKARDI

Londra ekibi, Atletico'nun golcu¨su¨ ic¸in 54 milyon Euro'yu kasasından c¸ıkarmaya hazır. I·ngiliz basınında yer alan haberlere go¨re; 23 yas¸ındaki Cunha'nın Manchester United'ın karakterine en uygun oyuncu oldugˆu ve futbolcunun da bu transfere olumlu yaklas¸tıgˆı belirtildi.

ATLETICO İLE 2026'YA DEK

Kulu¨bu¨ Atletico Madrid ile 2026'ya kadar so¨zles¸mesi bulunan 1.84'lu¨k Brezilyalı forvet, go¨rev verilmesi halinde sol ac¸ık ve sagˆ ac¸ık mevkilerinde de oynayabiliyor.

Cunha daha o¨nce Hertha Berlin, Leipzig, Sion ve Coritiba formalarını giymis¸ti. Golcu¨ oyuncu, gec¸en sezon 38 mac¸ta 7 gol 5 asistle oynamıs¸tı.