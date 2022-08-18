Beşiktaş, Amad Diallo için Manchester United ile görüşmelere başladı
Kanat transferinde rotayı İngiltere Premier Lig'e çeviren Beşiktaş, Fildişi Sahilli oyuncu Amad Diallo için kulübü Manchester United ile görüşmelere başladı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk 2 haftasında 1 galibiyet ve 1 beraberlikle beklentilerin altında kalan Beşiktaş, kadrosuna yeni takviyeler yapmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim ise Manchester United'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Amad Diallo oldu.
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Fanatik'in haberine göre kadrosunu genişletmeye çalışan siyah-beyazlılar, kanat bölgesi için alternatif bir oyuncu olarak Amad Diallo'yu transfer listesine aldı.
Beşiktaş, Fildişi Sahilli oyuncu için İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulundu. Manchester yönetimi, teklife ılımlı yaklaşıp, son kararını futbolcunun kendisine bırakma kararı aldı. Ancak siyah-beyazlılar, Diallo'dan henüz bir yanıt alamadı.
21 MİLYON EURO ÖDENDİ
20 yaşındaki genç oyuncu sağ kanatta görev yapıyor. İtalya Serie A ekibi Atalanta'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Diallo, 2021 yılında 21 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.
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