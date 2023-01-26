İngiliz kulüp, Kim Min-Jae'nin peşinde

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 20:51

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 20:51

İtalyan kulüp Napoli, Kim Min-Jae'nin bu yaz takımdan ayrılmasını önlemek için yeni sözleşme imzalama konusunda kararlı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Manchester United, Kim Min-Jae'nin temsilcileriyle transfer için görüşmelere başladı. Sözleşmesinde 1-15 Temmuz tarihleri arası 48 milyon Euro'luk bir çıkış maddesi bulunan Kim Min-Jae için Manchester United'ın bu ücreti ödeyip transferi bitirmeyi planladığı kaydedildi.

Kim Min-Jae

"AVRUPA'NIN EN İYİSİ"

Napoli ise Manchester United'ın bu ücreti ödemesi ihtimaline karşılık olarak Kim Min-Jae'ye zam ve yeni sözleşme önerdi. Yeni sözleşmede Güney Koreli stoperin serbest kalma maddesinin ise 48'den 65 milyon Euro'ya çıkartılması teklif edildi ancak Min-Jae cephesi bu teklifi geri çevirdi.

Haberde Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olurken büyük soru işaretleri taşıdığı ancak şu an Avrupa'nın en iyi stoperlerinden biri olduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE 3'E ALDI, 18'E SATTI

26 yaşındaki stoper, Beijing Guoan'dan Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro'ya transfer olmuş, 1 yaz sonra ise 18 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.