İngiliz oyuncudan eski kulübüne çağrı: 'Osimhen'i transfer etmemesi delilik'
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin eski futbolcusu Glen Johnson, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu. Glen Johnson, "Chelsea'nin Osimhen'i transfer etmeye çalışmaması delilik olur" ifadelerini kullandı.
2003-2006 yılları arasında Chelsea forması giyen eski futbolcu Glen Johnson, Victor Osimhen ile ilgili konuştu.
Glen Johnson, yaptığı açıklamada, "Victor Osimhen'in Galatasaray'a kiralık gitmesi ona olan ilgiyi düşündüğümüzde çılgınlıktı" diye konuştu.
"CHELSEA'NİN ALMAMASI DELİLİK"
Chelsea'nin eski futbolcusu ayrıca, "Nicolas Jackson'ı çok beğeniyorum ancak daha önce de söylediğim gibi 15-20 gol atacak bir oyuncu olup olmadığını bilmiyorum. Chelsea'nin onu alması gerektiğini düşünüyorum. Osimhen'i transfer etmek Jackson'ı da geliştirir çünkü forma için mücadele etmesi gerekecek. Chelsea'nin Osimhen'i transfer etmeye çalışmaması delilik olur" ifadelerini kullandı.
6 MAÇTA 8 GOLE KATKI
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıktı. Nijeryalı yıldız, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
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