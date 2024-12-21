İngilizler duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Maguire'a yakın takip!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Manchester United forması giyen Harry Maguire'ın durumunu takip ettiği iddia edildi. Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin de oyuncuya ilgisi olabileceği öne sürüldü.
Ruben Amorim yönetiminde yeni bir yapılanma süreci başlatan Manchester United, gelecek sezon takımda kalacak isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Manchester United'da sezon sonunda kontratı bitecek isimlerden Harry Maguire'ın takımda kalıp kalmayacağı belirsiz.
NTV Spor'un Athletic'ten aktardığı haberde Manchester United'ın bir yıllık kontrat uzatma hakkı olduğu, Maguire'ın İngiltere dışından bir takıma transfer olmak istemesi halinde bu maddenin kaldırılabileceği belirtildi.
FIFA DEVREYE GİREBİLİR
Ancak Maguire'ın gelecek yaz bedelsiz olarak takımdan ayrılmak istemesi durumunda FIFA'nın devreye girebileceği ifade edildi.
Eğer Manchester United, Maguire başka bir takımla anlaştıktan sonra kontrattaki maddeyi aktifleştirirse FIFA bu anlaşmazlığı çözecek.
FIFA'nın bu durumlarda oyuncu lehine karar verdiğine dikkat çekildi.
Haberde, Manchester United'ın Harry Maguire'la yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
2024/25 sezonunun ara transfer döneminin başlamasıyla tecrübeli stoper istediği takımla transfer görüşmesi yapabilecek.
Premier Lig'de transfer dönemi 1 Ocak 2025'te başlayacak.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY DETAYI
Avrupa'dan birçok takımın Harry Maguire'ın durumunu yakından izlediği, Napoli ve Leicester City'nin bu kulüplerden olduğu aktarıldı.
Galatasaray'ın Maguire'ın durumunu takip ettiği, Fenerbahçe'nin de İngiliz stoperin taliplerinden biri olabileceği belirtildi.
Haberde konuyla ilgili, "Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, İngiltere'den transfer geçmişine sahip. Fred ve Sofyan Amrabat kadrolarında. Galatasaray da Maguire'ın durumunu takip ediyor" ifadelerine yer verildi.
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