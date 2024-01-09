İngilizler duyurdu: Manchester United'ın yıldızına Fenerbahçe kancası!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Fransız futbolcu Anthony Martial ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yıldız bir ismi daha gündemine aldı.
Yeni sezonda gol yollarında sıkıntı yaşmaak istemeyen sarı-lacivertli takım, Manchester United'ın yıldızının peşine düştü.
KİRALAMAK İÇİN GÖRÜŞÜYOR
Sky Sports'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, İngiliz devinde forma giyen Anthony Martial'i kiralamak istiyor.
Haberde sarı-lacivertlilerin oyuncuya talip olmasının ardından, Martial'in Manchester United kariyerinin sona erebileceği yazıldı.
317 MAÇTA 145 GOLE KATKI
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Martial, 2015 yılından bu yana -2021/2022 sezonun ikinci yarısında Sevilla'ya kiralandı- formasını giydiği Manchester United'da 317 maça çıktı ve 90 gol, 55 asistlik performans ortaya koydu.
28 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon ise Manchester United formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetti.
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