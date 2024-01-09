İngilizler duyurdu: Manchester United'ın yıldızına Fenerbahçe kancası!

Yayınlanma: 09.01.2024 - 14:56

Güncelleme: 09.01.2024 - 14:56

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yıldız bir ismi daha gündemine aldı.

Yeni sezonda gol yollarında sıkıntı yaşmaak istemeyen sarı-lacivertli takım, Manchester United'ın yıldızının peşine düştü.

KİRALAMAK İÇİN GÖRÜŞÜYOR

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, İngiliz devinde forma giyen Anthony Martial'i kiralamak istiyor.

Haberde sarı-lacivertlilerin oyuncuya talip olmasının ardından, Martial'in Manchester United kariyerinin sona erebileceği yazıldı.

317 MAÇTA 145 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Martial, 2015 yılından bu yana -2021/2022 sezonun ikinci yarısında Sevilla'ya kiralandı- formasını giydiği Manchester United'da 317 maça çıktı ve 90 gol, 55 asistlik performans ortaya koydu.

28 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon ise Manchester United formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetti.