İngilizler Wembley'de Almanya biletini kaptılar

EURO 2024 Elemeleri C Grubu'nda İngiltere, sahasında İtalya'yı 3-1 mağlup etti ve Almanya biletini garantiledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 07:47
İngilizler Wembley'de Almanya biletini kaptılar
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda İngiltere, sahasında İtalya'yı konuk etti.

Wembley'de oynanan karşılaşmayı İngiltere 3-1 kazanarak üç puanı aldı ve EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

Maçın 15. dakikasında Scamacca'nın golüyle öne geçen İtalya'ya İngiltere 32'de Harry Kane'in penaltısıyla karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiltere, 57'de Rashford'un golüyle öne geçmeyi başarıd. 77'de bir kez daha sahneye çıkan usta golcü Kane skoru 3-1 olarak belirledi.

Bu sonuçla İngiltere puanını 16'ya yükseltirken Almanya biletini de kaptı, İtalya ise 10 puanda kaldı.


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