İngilizler Wembley'de Almanya biletini kaptılar
EURO 2024 Elemeleri C Grubu'nda İngiltere, sahasında İtalya'yı 3-1 mağlup etti ve Almanya biletini garantiledi.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda İngiltere, sahasında İtalya'yı konuk etti.
Wembley'de oynanan karşılaşmayı İngiltere 3-1 kazanarak üç puanı aldı ve EURO 2024'e katılmayı garantiledi.
Maçın 15. dakikasında Scamacca'nın golüyle öne geçen İtalya'ya İngiltere 32'de Harry Kane'in penaltısıyla karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan İngiltere, 57'de Rashford'un golüyle öne geçmeyi başarıd. 77'de bir kez daha sahneye çıkan usta golcü Kane skoru 3-1 olarak belirledi.
Bu sonuçla İngiltere puanını 16'ya yükseltirken Almanya biletini de kaptı, İtalya ise 10 puanda kaldı.
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