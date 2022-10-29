İngilizlerden flaş Rıdvan Yılmaz analizi!
İskoçya Premiership ekiplerinden Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Napoli karşısında ilk 11'de başladı. İskoç ekibini takip eden gazetecilerden Jordan Campbell, milli futbolcu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş'tan İskoçya Premier Lig ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz ile ilgili dikkat çeken bir analiz geldi. Rangers'ı takip eden gazetecilerden biri olan Jordan Campbell, milli oyuncunun durumu hakkında değerlendirmeler yaptı.
21 yaşında bir futbolcunun Rangers'a aslında pahalıya mal olduğunu ifade eden Campbell, Rıdvan Yılmaz'ın beklentilerle geldiğini ve ilk etapta vasatı aşamadığını hatırlattı.
"İSTİKRARLI BİR OYUNCU OLMASI BEKLENİYOR"
Campbell, "Rıdvan Yılmaz, Borna Barisic ve Calvin Bassey'den farklı bir profildi. Rangers'ın 4 milyon euro gibi bir bedelle transfer ettiği futbolcuyu yedek oturtup oturtmayacağı bir ikilem oldu. Kendisinden beklenen ise Rangers'ın istikrarlı bir oyuncusu olması" sözlerini kullandı.
"İNGİLİZCE DERSLERİ ALMAYA DEVAM EDİYOR"
Rıdvan Yılmaz için zamana ihtiyaç duyduğu kanısının İskoçya'da olduğunu ifade eden gazeteci, "Adaptasyon sürecini atlatması için güçlendirme programına alındı. Rıdvan Yılmaz'ın İstanbul'da bir kız arkadaşı var. İngilizcesini geliştirmek için de dersler alıyor. Sakatlığı konusunda ciddi bir problem olmadı. Rıdvan, Rangers'a tam anlamıyla yerleşmek istiyor" görüşünü paylaştı.
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