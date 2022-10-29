Beşiktaş'ın Ümraniyespor maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 19:16
Beşiktaş'ın Ümraniyespor maçı kamp kadrosu belli oldu
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Süper Lig'de Beşiktaş, 30 Ekim Pazar günü saat 17.00'de Vodafone Park'ta HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek.

Valerien Ismael'le yolarını ayıran siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçına çıkacak. 

Karşılaşma öncesinde ise Beşiktaş'ın kamp kadrosu netlik kazandı.

Siyah beyazlı takımdan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın HangiKredi Ümraniyespor maçı kamp kadrosu şöyle: 


beşiktaş Ümraniyespor şenol güneş

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