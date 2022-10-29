Beşiktaş'ın Ümraniyespor maçı kamp kadrosu belli oldu

29 Ekim 2022 Cumartesi, 19:16

Süper Lig'de Beşiktaş, 30 Ekim Pazar günü saat 17.00'de Vodafone Park'ta HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek.

Valerien Ismael'le yolarını ayıran siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçına çıkacak.

Karşılaşma öncesinde ise Beşiktaş'ın kamp kadrosu netlik kazandı.

Siyah beyazlı takımdan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın HangiKredi Ümraniyespor maçı kamp kadrosu şöyle: