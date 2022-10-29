Beşiktaş'ın Ümraniyespor maçı kamp kadrosu belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.
Süper Lig'de Beşiktaş, 30 Ekim Pazar günü saat 17.00'de Vodafone Park'ta HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek.
Valerien Ismael'le yolarını ayıran siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçına çıkacak.
Karşılaşma öncesinde ise Beşiktaş'ın kamp kadrosu netlik kazandı.
Siyah beyazlı takımdan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın HangiKredi Ümraniyespor maçı kamp kadrosu şöyle:
HangiKredi Ümraniyespor maçı kamp kadromuz. #BJKvÜMR pic.twitter.com/B4STuU3ZtE— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 29, 2022
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