İngilizlerin Ferdi Kadıoğlu yarışı... Transferde son karar Ali Koç'un!

Yayınlanma: 15.08.2024 - 11:43

Güncelleme: 15.08.2024 - 11:43

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor. Yıldız oyuncu gösterdiği üst düzey performans sonrası Avrupa'nın birçok kulübünden ciddi teklifler aldı. Son olarak iki İngiliz ekibinin Ferdi Kadıoğlu'na ciddi ilgisi var. Brighton ve Manchester United kulüpleri sarı-lacivertli yönetime resmi tekliflerini sundu.

PEŞİN PARA FARKI

Milliyet'in haberine göre bu teklifler içinde Manchester'ın önerdiği peşin para daha yüksek. Brighton'ın teklifi ise bonuslar eklendiğinde Manchester United'ın üzerine çıkıyor. Sarı lacivertli kulüp için garanti bonservis bedeli daha öncelikli. Ancak Manchester'ın sunduğu rakam şu an için yönetimin kafasında belirlediği rakamın altında kalıyor. Bu nedenle iki kulübün de biraz daha tekliflerini yükseltmesi bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu ise İngiltere'de oynamaya çok sıcak bakıyor. İlk tercihi doğal olarak Manchester United. Ancak transferinde kararı Başkan Ali Koç'a bırakmış durumda. Kulüpler anlaştıktan sonra Ferdi için büyük bir problem bulunmuyor.

ORTA GÖBEKTE KULLANACAKTI

Teknik Direktör Mourinho'nun Lille sınavı öncesi kurguladığı plan iki defa çöktü. Öncelikle Fransız ekibi Lille ile oynanan rövanş maçında Fred'in yokluğu çok hissedildi. İlk maçta bu boşluğu dolduramayan Mourinho ikinci maçta buraya Ferdi'yi çekmeyi düşündü. Ancak futbolcunun son andaki sakatlığı sonrası hesaplar bir anda çöpe gitti. Orta sahayı diri ve güçlü tutmak için yapılan bu plan da hayata geçmeyince orta sahada ciddi bir sıkıntı yaşandı. Maçın büyük bölümünde bu bölge açık verdi. Ciddi mücadele edilse de rakip karşısında sıkıntılar yaşandı.