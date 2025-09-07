Cumhuriyet Gazetesi Logo
İngiltere, Andorra'yı iki golle geçti

İngiltere, Andorra'yı iki golle geçti

7.09.2025 09:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İngiltere, Andorra'yı iki golle geçti

Dünya Kupası Elemeleri'nde İngiltere, sahasında Andorra'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu maçında İngiltere, sahasında Andorra'yı konuk etti. İngiltere, Villa Park'ta oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada kendi kalesine Christian Garcia ve 67. dakikada Declan Rice attı.

Bu sonucun ardından İngiltere, 4 maçta 12 puana ulaştı. Grupta 5 maç oynayan Andorra, henüz puanla tanışamadı.

İngiltere, gruptaki bir sonraki maçında Sırbistan deplasmanına konuk olacak. Andorra, Letonya deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #ingiltere #Andorra #2026 Dünya Kupası Elemeleri

İlgili Haberler

İngiltere deplasmanda Harry Kane ile güldü!
İngiltere deplasmanda Harry Kane ile güldü! İngiltere, FIFA Dünya Kupası Elemeleri 3. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Andorra'yı 1-0 mağlup etti.
İngiltere FIFA Dünya Kupası yolunda 2'de 2 yaptı!
İngiltere FIFA Dünya Kupası yolunda 2'de 2 yaptı! İngiltere, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Letonya'yı 3-0 mağlup etti.
İngiltere'de Tuchel dönemi galibiyetle başladı!
İngiltere'de Tuchel dönemi galibiyetle başladı! İngiltere Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında sahasında Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti.