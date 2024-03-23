İngiltere - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere, hazırlık maçında sahasında Brezilya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, sahasında Dorival Junior'un ekibi Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
İNGİLTERE - BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İNGİLTERE - BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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