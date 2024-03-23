İngiltere - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere, hazırlık maçında sahasında Brezilya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 11:53
İngiltere - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, sahasında Dorival Junior'un ekibi Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

İNGİLTERE - BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

İNGİLTERE - BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.


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