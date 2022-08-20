İngiltere Championship'te Hull City, West Bromwich Albion'a 5-2 yenildi!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, deplasmanda karşılaştığı West Bromwich Albion'a 5-2'lik skorla mağlup oldu.
İngiltere Championship'in 5. haftasında Hull City, West Bromwich Albion deplasmanına konuk oldu. The Hawthorns'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi West Bromwich 5-2'lik skorla kazandı.
West Bromwich Albion'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Callum Elder (Kendi kalesine), 48. dakikada John Swift, 55. dakikada Darnell Furlong, 70. dakikada penaltıdan Karlan Ahearne-Grant ve 85. dakikada Dara O'Shea kaydetti. Hull City'nin golleri ise 77 ve 90. dakikalarda Oscar Estupinan'dan geldi.
West Bromwich'te Okay Yokuşlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı. Hull City'de Ozan Tufan da ilk 11'de başlarken, 21. dakikada sakatlanarak kenara geldi.
Bu sonucun ardından Hull City, bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı ve 8 puanda kaldı. West Bromwich ilk galibiyetini aldı ve puanını 6 yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Coventry'yi kendi sahasında ağırlayacak. West Bromwich ise Huddersfield deplasmanına gidecek.
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