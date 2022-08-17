Milli futbolcu Ozan Tufan, Hull City'e 1 puanı getirdi!

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship Ligi ekibi Hull City, Ozan Tufan'ın attığı gol ile Burnley karşısında sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:20
Milli futbolcu Ozan Tufan, Hull City'e 1 puanı getirdi!
Abone Ol google-news

İngiltere Championship Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Hull City, Burnley deplasmanında rakibiyle yenişemedi. Ozan Tufan'ın gol attığı mücadele 1-1'lik skorla son buldu.

Hull City, 26. dakikada yeni transferi Ozan Tufan'ın attığı gol ile 1-0 öne geçerken, Burnley çok geçmeden 34. dakikada Jay Rodriguez ile karşılık verdi.

Hull City'de Allahyar 55, Benjamin Tetteh 64 ve Ozan Tufan 77 dakika süre aldı. Hull City'nin Antalyaspor'dan transferi Doğukan Sinik ise maç kadrosunda yer almadı..
Bu sonuçla beraber Hull Cityi puanını 8'e yükseltti. Burnley puanını 5 yaptı

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, West Bromwich Albion deplasmanına gidecek. Burnley ise bu kez Blackbool'u konuk edecek.


İngiltere Championship hull city Burnley ozan tufan acun ılıcalı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler