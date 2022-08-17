Milli futbolcu Ozan Tufan, Hull City'e 1 puanı getirdi!
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship Ligi ekibi Hull City, Ozan Tufan'ın attığı gol ile Burnley karşısında sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.
İngiltere Championship Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Hull City, Burnley deplasmanında rakibiyle yenişemedi. Ozan Tufan'ın gol attığı mücadele 1-1'lik skorla son buldu.
Hull City, 26. dakikada yeni transferi Ozan Tufan'ın attığı gol ile 1-0 öne geçerken, Burnley çok geçmeden 34. dakikada Jay Rodriguez ile karşılık verdi.
Hull City'de Allahyar 55, Benjamin Tetteh 64 ve Ozan Tufan 77 dakika süre aldı. Hull City'nin Antalyaspor'dan transferi Doğukan Sinik ise maç kadrosunda yer almadı..
Bu sonuçla beraber Hull Cityi puanını 8'e yükseltti. Burnley puanını 5 yaptı
Ligin bir sonraki haftasında Hull City, West Bromwich Albion deplasmanına gidecek. Burnley ise bu kez Blackbool'u konuk edecek.
Video Haberler
- Paris’i şiddetli yağış ve fırtına vurdu
- Vatan Partisi'nden Esad 'hamle'si
- Pazarda 'yan bakma' kavgası: Metrelerce kovaladı
- MHP'den 'erken seçim' iddialarına yanıt
- Denizde cesedi bulundu: Kimliği belli oldu
- Saniyeler içinde çaldı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Parklarda zehir çıktı! 1 haftada 8 köpek öldü!
- Otomobilde ölü bulunmuştu: Uyuyor diye bırakmışlar!
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamlara 'escort kadın' soruşturması
- 'Beni kovmaya gücünüz yetmez'
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- Erdoğan'a 'Altılı Masa menüsü' yanıtı
- Sultanbeyli'de feci kaza: Eski futbolcu kurtarılamadı
- Akaryakıt satışlarında yeni dönem: Nispi kâr sistemi
- 'Bu olasılığa karşı hazırlık yapılıyor'
- Temas arayışlarının altyapısı
- Vatan Partisi'nden Esad 'hamle'si
- Vakıf üniversitesi ücretleriyle ilgili açıklama