Milli futbolcu Ozan Tufan, Hull City'e 1 puanı getirdi!

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:20

İngiltere Championship Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Hull City, Burnley deplasmanında rakibiyle yenişemedi. Ozan Tufan'ın gol attığı mücadele 1-1'lik skorla son buldu.

Hull City, 26. dakikada yeni transferi Ozan Tufan'ın attığı gol ile 1-0 öne geçerken, Burnley çok geçmeden 34. dakikada Jay Rodriguez ile karşılık verdi.

Hull City'de Allahyar 55, Benjamin Tetteh 64 ve Ozan Tufan 77 dakika süre aldı. Hull City'nin Antalyaspor'dan transferi Doğukan Sinik ise maç kadrosunda yer almadı..

Bu sonuçla beraber Hull Cityi puanını 8'e yükseltti. Burnley puanını 5 yaptı

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, West Bromwich Albion deplasmanına gidecek. Burnley ise bu kez Blackbool'u konuk edecek.