İngiltere'de gündem Galatasaray'ın zaferi: 'Hezimetten şans eseri kurtuldular'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Liverpool'u Mario Lemina'nın golü ile 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajı yakaladı. İngiliz basını, mücadeleyi manşetlerine taşıdı.

İngiliz basınındaki maç değerlendirmeleri şu şekilde:

Athletic: “Arne Slot'un 100. maçı, Liverpool'un savunma hataları ve hücumdaki savurganlık nedeniyle gölgelendi. Pek çok açıdan bu, Liverpool'un sezonunun küçük bir özetiydi. Savunma zaafları ve savurganlıkları, kendi hücum çabalarını baltaladı. Slot, Liverpool'un başında çıktığı 100. maçını kutladığı geceyi pek de güzel anılarla hatırlamayacak.”

"LIVERPOOL ATMOSFERDE ÇÖKTÜ"

BBC: “Arne Slot'un Liverpool'un başındaki 100. maçı mağlubiyetle sonuçlandı; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Anfield'a oynayacağı deplasman maçı öncesinde az farkla da olsa bir avantaj elde etti. İstanbul'da coşkulu bir ev sahibi seyirci önünde, Liverpool'un alışılagelmiş zaafları yeniden ortaya çıktı ve Mario Lemina yedinci dakikada kafa vuruşuyla galibiyet golünü attı.”

Times: “Liverpool, İstanbul'un ateşli atmosferinde adeta çöktü, Galatasaray avantajı ele geçirdi. Galatasaray, büyük maçlar kazanmaktan çekinmiyor. Sürekli gürültünün hakim olduğu bu ürkütücü yer, şiddetiyle cehenneme benzetiliyor. Ev sahibi takım sanki fazladan yarım saniyeleri varmış gibi oynuyordu.”

"GALATASARAY TARAFTARI BAMBAŞKA"

Guardian: “Lemina'nın attığı golle Galatasaray'ın Liverpool karşısında üstünlük sağlaması Slot için tanıdık bir hikaye. Liverpool için iyi haber şu ki, durum kurtarılabilir, oysa gerçekte kurtarılamayacak bir durum olabilirdi. Kötü haber ise, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının ilk üç bölümünde belirgin bir şekilde ikinci planda kalmalarıydı. Anfield'da ise bambaşka bir maç olacak. Diğer taraftar grupları da ıslık çalar ama hiçbiri Galatasaray taraftarının gösterdiği birliği, şiddet ve coşkuyu sergileyemez.”

Sky Sports: “Liverpool, İstanbul'da yine zorlandı. Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi ilk maçında avantaj elde etti. Liverpool, bu sezon ikinci kez İstanbul'dan eli boş döndü; Arne Slot'un takımı bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez 1-0'lık skorla mağlup oldu. Mario Lemina maçın tek golünü attı."

"HEZİMETTEN KURTULDULAR"

Daily Mail: “Arne Slot'un ekibi İstanbul'da bir dizi dikkatsiz hata ve tartışmalı bir golün iptal edilmesinin ardından hezimetten şans eseri kurtuldular. Liverpool oyuncularının kulakları, hayatlarında birçok kişinin yaşayacağı en korkutucu atmosferin baş döndürücü gürültüsünden sonra çınlamayı bıraktığında, kafalarının içinde onlara ‘ucuz kurtuldunuz’ diyen bir ses duyacak. İngiliz şampiyonu mağlup oldu ve önümüzdeki Anfield'da oynanacak rövanş maçında tek gollük farkı kapatmak için oldukça zorlu bir görevle karşı karşıya. Galatasaray yakaladığı fırsatları değerlendirebilseydi, çeyrek finale giden yolları çok daha zor olabilirdi.”

Telegraph: “Liverpool'un performansı, İstanbul'a yaptıkları ilk ziyaretten çok az ders çıkarttıklarını gösterdi. Bir kez daha bu zorlu deplasmandaki görevlerini yapamadılar. Liverpool daha fazla ilerlemek istiyorsa birkaç seviye yükselmesi gerekiyor.”