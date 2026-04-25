Cumhuriyet Gazetesi Logo
İngiltere'de unutulmaz son: York City şampiyonluğu uzatmalarda aldı!

25.04.2026 18:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
York City, İngiltere Ulusal Lig'in son haftasında deplasmanda karşılaştığı Rochdale ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti.

İngiltere Ulusal Lig'in son haftasında 107 puanla liderlik koltuğunda oturan York City, 105 puanla ikinci sırada yer alan Rochdale'in konuğu oldu.

Uzun süre berabere giden karşılaşmada Rochdale, 90+6'ncı dakikada Dieseruvwe'nin golüyle öne geçti.

Ev sahibi ekibe doğrudan bir üst lige çıkmak için bu sonuç yeterken, gol sevincinde taraftarların da sahaya girmesiyle karşılaşma uzadı.

YORK CITY PES ETMEDİ

York City'de 90+13'üncü dakikada sahneye çıkan Josh Stones, takımının eşitlik golünü kaydetti ve skoru 1-1'e getirdi.

Maç bu skorla sona ererken, puanını 108'e yükselten York City, İngiltere 2'nci Lig'e yükseldi. 106 puanla ikinci sırada kalan Rochdale ise 2'nci Lig'e çıkmak için play-off'ta mücadele edecek.

İlgili Konular: #ingiltere #futbol #play-off

İlgili Haberler

