İngiltere efsanesi Wayne Rooney'den Harry Kane'e övgü!

İngiliz eski futbolcu Wayne Rooney, vatandaşı Harry Kane ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 14:56
İngiltere efsanesi Wayne Rooney'den Harry Kane'e övgü!
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İngiliz eski futbolcu Wayne Rooney, Bayern Münih forması giyen Harry Kane ile ilgili konuştu.

Kane'in Alman devindeki performansıyla ilgili Rooney, "Daha azını beklemiyordum. O inanılmaz bir oyuncu. Attığı goller ve yarattığı fırsatlarla tam bir profesyonel" dedi.

'BİR KUPA ALMASI ÇILGINCA OLURDU'

Bayern'in ligdeki sıralamasıyla ilgili ise İngiliz efsane, "Bayern'in kupalardan uzak kalması hesapta değildi. Bir kupa alması çılgınca olurdu. Ama nerede oynarsa oynasın her zaman gol atacak" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih ile bu sezon 34 maçta forma giyen İngiliz oyuncu 36 gool ve 11 asistlik performans sergiledi.


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