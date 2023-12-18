Harry Kane'den rekor: Bayern Münih evinde çok rahat!

Yayınlanma: 18.12.2023 - 00:00

Güncelleme: 18.12.2023 - 00:00

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Thomas Tuchel'in ekibi Bayern Münih evinde Sebastian Hoeness'in yönetimindeki Stuttgart'ı konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih 3-0 kazanırken goller; 2 ve 55. dakikalarda Harry Kane, 63. dakikada ise Kim Min-Jae'den geldi.

14 MAÇTA 20 GOL

Bayern'in golcüsü Harry Kane, Bayern Münih formasıyla çıktığı ilk 14 Bundesliga maçında 20 gole ulaştı ve bu alanda rekora imza attı. Kim Min-Jae ise Bayern Münih formasıyla ilk golünü Stuttgart ağlarına gönderdi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 35 puana ulaşırken, Stuttgart 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih deplasmanda Wolfsburg'a konuk olurken, Stuttgart sahasında Augsburg'u konuk edecek.