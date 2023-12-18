Harry Kane'den rekor: Bayern Münih evinde çok rahat!
Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı Stuttgart'ı 3-0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Thomas Tuchel'in ekibi Bayern Münih evinde Sebastian Hoeness'in yönetimindeki Stuttgart'ı konuk etti.
Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih 3-0 kazanırken goller; 2 ve 55. dakikalarda Harry Kane, 63. dakikada ise Kim Min-Jae'den geldi.
14 MAÇTA 20 GOL
Bayern'in golcüsü Harry Kane, Bayern Münih formasıyla çıktığı ilk 14 Bundesliga maçında 20 gole ulaştı ve bu alanda rekora imza attı. Kim Min-Jae ise Bayern Münih formasıyla ilk golünü Stuttgart ağlarına gönderdi.
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 35 puana ulaşırken, Stuttgart 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih deplasmanda Wolfsburg'a konuk olurken, Stuttgart sahasında Augsburg'u konuk edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- ABD'deki maaşı ortaya çıktı
- Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi
- İşte İstanbul'da zemini çok sıkıntılı 8 bölge
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- Eski Galatasaray başkanlarından çağrı
- Piyade okulunda cemaat yapılanması mı?
- Meclis karıştı, AKP'li isim kürsüye yürüdü!
- Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı belli oldu!
- 'Benim için büyük bir onurdur'
- Ünlü oyuncu o iddialara ateş püskürdü: 'Terbiyesizler!'