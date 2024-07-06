İngiltere - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere, EURO 2024 çeyrek final turunda İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final heyecanı sürüyor.
EURO 2024 çeyrek final turunda İngiltere ile İsviçre karşı karşıya gelecek.
İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?
Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı Fransız hakem Daniele Orsato yönetecek.
İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
ÇEYREK FİNAL YOLLARI
Şampiyonaya İngiltere, C Grubu'nda başladı. Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın yer aldığı grubu 3 maç sonunda 5 puanla tamamlayan İngilizler, lider olarak son 16 turuna yükseldi.
İngiltere, grubunda 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, 2 gol atıp kalesinde 1 gol gördü.
Son 16 turunda Slovakya ile karşılaşan İngiltere, turnuvanın en unutulmayacak maçlarından birini oynadı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İngiltere, 1-0 geride olduğu müsabakada 90+5. dakikada bulduğu golle maçı uzatmalara taşıdı ve uzatmalarda rakibini geçmeyi başardı.
Turnuvanın flaş ekiplerinden İsviçre ise ev sahibi Almanya'nın yer aldığı A Grubu'nda organizasyona başladı. Almanya'nın arkasında 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ikinci sırada yer alan İsviçre, 5 puan toplarken 5 gol atıp 3 gol yedi.
Son 16 turunda son şampiyon İtalya ile karşılaşan İsviçre, tamamını üstün oynadığı karşılaşmada rakibini 2-0'la geçerek çeyrek finale ulaştı.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması
- Fenerbahçe, Dzeko'dan haber bekliyor!
- Fenerbahçe 2. hazırlık maçına çıkıyor!
- İngiltere ve İsviçre çeyrek finalde karşı karşıya!
- Beşiktaş'tan Ümraniye karşısında sessiz prova!
- 'UEFA'dan ceza alabiliriz'
- Bir devir sona erdi: Kroos'tan futbola veda!
- EURO 2024'te çeyrek final heyecanı sürüyor
- 33 yıl sonra aynı statta aynı gol sevinci
- Kenan Karaman'dan 4 yıllık imza
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li Yönter'den 'Hesaplaşacağız' mesajı
- Terkoğlu'ndan MHP'li isme 'kurşun' yanıtı
- Bengü'ye Van'da pet şişeli saldırı
- Erdoğan'dan flaş 'Merih Demiral' açıklaması
- 'Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edeceğim'
- Asgari ücrete zam gelecek mi?
- İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüldü
- Hollanda maçı öncesi Almanya'da flaş karar!
- Türk müsünüz sorusuna ne yanıt verdi?
- Yerlikaya, Soylu'nun bakanlık yaptığı tarihi işaret etti