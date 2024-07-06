İngiltere - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 06.07.2024 - 12:37

Güncelleme: 06.07.2024 - 12:37

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final heyecanı sürüyor.

EURO 2024 çeyrek final turunda İngiltere ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı Fransız hakem Daniele Orsato yönetecek.

İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

ÇEYREK FİNAL YOLLARI

Şampiyonaya İngiltere, C Grubu'nda başladı. Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın yer aldığı grubu 3 maç sonunda 5 puanla tamamlayan İngilizler, lider olarak son 16 turuna yükseldi.

İngiltere, grubunda 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, 2 gol atıp kalesinde 1 gol gördü.

Son 16 turunda Slovakya ile karşılaşan İngiltere, turnuvanın en unutulmayacak maçlarından birini oynadı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İngiltere, 1-0 geride olduğu müsabakada 90+5. dakikada bulduğu golle maçı uzatmalara taşıdı ve uzatmalarda rakibini geçmeyi başardı.

Turnuvanın flaş ekiplerinden İsviçre ise ev sahibi Almanya'nın yer aldığı A Grubu'nda organizasyona başladı. Almanya'nın arkasında 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ikinci sırada yer alan İsviçre, 5 puan toplarken 5 gol atıp 3 gol yedi.

Son 16 turunda son şampiyon İtalya ile karşılaşan İsviçre, tamamını üstün oynadığı karşılaşmada rakibini 2-0'la geçerek çeyrek finale ulaştı.