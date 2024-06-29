Son 16 turu sürprizle başladı: Son şampiyon elendi, ilk çeyrek finalist İsviçre!

Yayınlanma: 29.06.2024 - 20:56

Güncelleme: 29.06.2024 - 20:56

EURO 2024 son 16 turu karşılaşmasında Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre ile Luciano Spalletti'nin ekibi İtalya karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı İsviçre 2-0 kazandı.

İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Remo Freuler ve 46. dakikada Ruhen Vargas kaydetti.

İTALYA DİREKLERİ GEÇEMEDİ

İtalya maç boyunca etkili olduğu anlarda direkleri geçemedi. Spalletti'nin öğrencileri, 57. dakikada Schars'ın ters kafa vuruşunda ve 74. dakikada Scamacca'nın arka direkte bomboş pozisyonda yaptığı vuruşlarda direğe takıldı.

EL SHAARAWY'DEN 9 YIL SONRA İLK

İtalyan futbolcu Stephen El Shaarawy, milli takım formasıyla 9 yıl, 348 gün sonra ilk kez büyük bir turnuvada milli takım formasını giydi.

İLK ÇEYREK FİNALİST İSVİÇRE

Bu sonuçla birlikte İsviçre, ilk çeyrek finalist olmayı başardı. Son şampiyon İtalya ise EURO 2024'e veda etti.

İsviçre'nin çeyrek finaldeki rakibi İngiltere-Slovakya eşleşmesinin galibi olacak.