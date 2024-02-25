İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon Liverpool!

Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi Virgil van Dijk'ın 118'inci dakikada gelen golüyle mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 20:50
İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon Liverpool!
Abone Ol google-news

İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan maçı uzatma anlarında gelen golle Liverpool 1-0 kazandı.

Mücadelenin normal süresi 0-0 sona erdi. Bu süre içerisinde her iki takımın 1'er golü VAR'dan döndü.

Liverpool'a kupayı getiren golü 118. dakikada deneyimli kaptanı Virgil van Dijk kaydetti.

İKİ GOL OFSAYTA TAKILDI

Chelsea'nin 33. dakikada Sterling ile, Liverpool'un ise 60. dakikada Van Dijk ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

KIRMIZI KART İTİRAZLARI

Chelsea'de Caicedo'nun 25. dakikada orta alanda yaptığı sert müdahalenin ardından Gravenberch, acı içinde yerde kaldı. Hollandalı oyuncu oyuna devam edemedi. Onun yerine Joe Gomez girdi. Liverpoollu futbolcular bu pozisyonda kırmızı kart beklese de hakem oralı olmadı.


liverpool haberleri chelsea haberleri İngiltere Lig Kupası haberleri

İlgili Haberler

Liverpool evinde Luton'a gol oldu yağdı

Liverpool evinde Luton'a gol oldu yağdı
Xabi Alonso'dan Bayern ve Liverpool sorusuna cevap!

Xabi Alonso'dan Bayern ve Liverpool sorusuna cevap!
Milan Baros'a Galatasaray tepkisi: 'Liverpool maçında tekrarlar'

Milan Baros'a Galatasaray tepkisi: 'Liverpool maçında tekrarlar'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi 10 yemek şehri: Listede Türkiye de var

Tasteatlas'a göre dünyanın en iyi 10 yemek şehri: Listede Türkiye de var
Yabani’nin ‘Metin’i Serdar Orçin kimdir, nereli, kaç yaşında? Serdar Orçin hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yabani’nin ‘Metin’i Serdar Orçin kimdir, nereli, kaç yaşında? Serdar Orçin hangi dizi ve filmlerde oynadı?
12 Dev Adam son saniye basketiyle güldü!

12 Dev Adam son saniye basketiyle güldü!
Astrolojiye göre en çalışkan burçlar ve özellikleri

Astrolojiye göre en çalışkan burçlar ve özellikleri
Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali: 'Gerekeni yapacağım'

Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali: 'Gerekeni yapacağım'
Çeyrek asırdır aynı kıraathanede… Tespih meraklıları yıllardır burada buluşuyor!

Çeyrek asırdır aynı kıraathanede… Tespih meraklıları yıllardır burada buluşuyor!
Beşiktaş'ta 3 isim İstanbulspor kadrosuna alınmadı!

Beşiktaş'ta 3 isim İstanbulspor kadrosuna alınmadı!
12 Dev Adam son saniyede kazandı!

12 Dev Adam son saniyede kazandı!