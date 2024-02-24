Milan Baros'a Galatasaray tepkisi: 'Liverpool maçında tekrarlar'

Galatasaray'ın eski futbolcusu Milan Baros'un, Sparta Prag maçında sarı kırmızılı takımın taraftarlarıyla coşkulu anlar yaşaması Çekya basınında gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 16:11
Milan Baros'a Galatasaray tepkisi: 'Liverpool maçında tekrarlar'
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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turunda Sparta Prag'a elendi. 

Çek ekibi tur atlarken, son 16 turunda Liverpool ile eşleşti. 

Letna Stadı'ndaki maçta akılda kalan görüntülerden biri, sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Milan Baros'un Cim Bom taraftarına yumruk şov yaptığı anlardı.

"KEYİFLİ DAKİKALAR GEÇİRDİ"

Çek basınındaki haberlere göre bu görüntüler Sparta taraftarlarının hoşuna gitmedi. Galatasaray'ı desteklediğini gizlemeyen eski Çek futbolcunun sarı-kırmızılı taraftarlarla keyifli dakikalar geçirdiği belirtildi.

"ÖNCE GALATASARAY, SONRA LİVERPOOL"

Sparta Prag'a kurada İngiliz ekibinin çıkması, gözlerin bir kez daha Milan Baros'a çevrilmesine neden oldu. Çek takımının bu sefer de eski milli futbolcunun bir diğer eski takımıyla karşılaşacağına dikkat çekildi. Baros 2002-2005 yılları arasında Premier Lig ekibinin formasını giymişti.

"LİVERPOOL MAÇINDA TEKRARLAR"

Milan Baros'un Galatasaray taraftarlarıyla olan görüntüleri hatırlatılarak 'Baros şimdi belki benzer hareketleri Liverpool maçında da tekrarlar' diye yazıldı. Yıldız isim ülkesinde Banik Ostrava, Mlada Boleslav, Slovan Liberec, Vigantice gibi takımların formasını giymişti.


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