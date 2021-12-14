İngiltere Premier Lig futbolcuları her gün koronavirüs testi yapacak

14 Aralık 2021 Salı, 02:03

İngiltere Premier Lig futbolcuları, ülkede kötüleşen Covid-19 salgını ile başa çıkmak için her gün Covid-19 testlerinden geçecek.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, acil durum önlemlerinin bir parçası olarak futbolcular, günlük Covid-19 testleri yapacak.

Kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son üç gün içinde iki Premier Lig maçı iptal edildi.

MANCHESTER UNITED'IN TESİSLERİ KAPATILMIŞTI

Bugün oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı Covid-19 nedeniyle ertelendi. Premier Lig yönetimi, futbolcu ve personellere yapılan testlerde pozitif vakaların çıkmasının ardından maçın ertelenmesini isteyen Manchester United'ın talebini kabul etmişti. Manchester temsilcisi, Covid-19 vakaları sonrasında dün antrenmanlarını yaptığı Carrington tesislerini 24 saat kapatma kararı almıştı.

Futbolcular ve teknik ekipte artan Covid-19 vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı da ertelenmişti.

Premier Lig'de son bir haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, Covid-19 tespit edilmişti. Premier Lig'de 1 haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, koronavirüs tespit edilmişti. Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 Covid-19 vakası olduğu açıklanmıştı.