Liverpool deplasmanda Wolverhampton'ı rahat geçti

Premier Lig'in 5.haftasında Liverpool, deplasmanda Wolverhampton'ı 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2023 - 16:36
Liverpool deplasmanda Wolverhampton'ı rahat geçti
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İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, Wolverhampton deplasmanına konuk oldu. Molineux'ta oynanan mücadeleyi Liverpool 3-1'lik skorla kazandı.

Wolverhampton, 7. dakikada Hee-chan Hwang ile öne geçti. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Liverpool, bu gole 55. dakikada Cody Gakpo ile karşılık verdi. Gakpo'nun bu golünde asisti yapan Muhammed Salah, Liverpool formasıyla, Premier Lig'de 200 skor katkısı (139 gol, 61 asist) veren ikinci isim oldu. Liverpool'da daha önce Steven Gerrard, Premier Lig'de 200 skor katkısını geçmişti.

Liverpool'da sahneye 85. dakikada Andrew Robertson çıktı. Robertson'un golünde de asist Salah'tan geldi.

Jürgen Klopp'un ekibinde Harvey Elliott, 90+1. dakikada skoru belirleyen golü attı. Elliott'un golünde de asist yine Salah'tan geldi.

Karşılaşmayı 3 asistle tamamlayan Muhammed Salah, Premier Lig'de en çok asist yapan (63) Afrikalı futbolcu oldu. Bu anlamda bir önceki rekor 61 asist yapan Riyad Mahrez'e aitti.

Bu sonucun ardından Liverpool, ligde 13 puana yükseldi. Wolverhampton, 3 puanda kaldı.

Liverpool, ligde gelecek hafta sahasında West Ham United'ı ağırlayacak. Wolverhampton, Luton Town deplasmanına gidecek.


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