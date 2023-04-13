İngiltere Premier Lig'den bahis reklamlarına yasak kararı

İngiltere Premier Lig'de futbol kulüpleri, 2025-2026 sezonu sonundan itibaren formalarında bahis reklamlarına yer verilmeyeceğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 13.04.2023 - 15:48
İngiltere Premier Lig'den bahis reklamlarına yasak kararı
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İngiltere Premier Lig kulüpleri, bahis firmalarının forma göğüs sponsorluğunda yer almaması konusunda anlaşmaya vardı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Premier Lig'deki futbol kulüpleri, 2025-2026 sezonu sonundan itibaren forma göğsünde bahis firması reklamlarına yer verilmemesi yönünde karar aldı.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA BİR İLK

Söz konusu karar, hükümetin mevcut bahis mevzuatı göz önünde bulundurularak Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı ile Premier Lig yönetimi ve kulüplerin dahil olduğu görüşmeler sonunda verildi.

Öte yandan Premier Lig, bahis reklamlarını azaltmak için gönüllü bir şekilde bu kararı alan Birleşik Krallık'taki ilk spor ligi oldu.


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