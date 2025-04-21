İngiltere Premier Lig'e çıkan 2 kulüp belli oldu!

İngiltere Championship'in 44. haftasında oynadıkları maçları kazanan Leeds United ile Burnley, İngiltere Premier Lig'e çıkmayı garantiledi.

İngiltere Premier Lig'e çıkan 2 kulüp belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 22:40

Leeds United ve Burnley İngiltere Premier Lig'e yükseldi.

İngiltere 2. Futbol Ligi'nin (Championship) 44. haftasında, ağırladığı Stoke City'yi 6-0 yenen Leeds United ile Sheffield United'ı 2-1 mağlup eden Burnley, bitime 2 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

BİTİME İKİ HAFTA KALA GARANTİLEDİLER

Lider Leeds United ile ikinci sıradaki Burnley, 94 puan toplayarak üçüncü sıradaki Sheffield United'ın 8 puan önünde yer alıyor.


Etiketler: #leeds united #Burnley #İngiltere Premier Lig

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