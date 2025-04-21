İngiltere Premier Lig'e çıkan 2 kulüp belli oldu!
İngiltere Championship'in 44. haftasında oynadıkları maçları kazanan Leeds United ile Burnley, İngiltere Premier Lig'e çıkmayı garantiledi.
Leeds United ve Burnley İngiltere Premier Lig'e yükseldi.
İngiltere 2. Futbol Ligi'nin (Championship) 44. haftasında, ağırladığı Stoke City'yi 6-0 yenen Leeds United ile Sheffield United'ı 2-1 mağlup eden Burnley, bitime 2 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.
BİTİME İKİ HAFTA KALA GARANTİLEDİLER
Lider Leeds United ile ikinci sıradaki Burnley, 94 puan toplayarak üçüncü sıradaki Sheffield United'ın 8 puan önünde yer alıyor.
Etiketler: #leeds united #Burnley #İngiltere Premier Lig
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