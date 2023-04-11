Leeds United'a 27.9 milyon Euro'luk ceza

İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Fransız futbolcu Jean-Kevin Augustin'in hakedişlerinin ödenmemesi sebebiyle 27.9 milyon Euro'luk cezaya çarptırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 09:19
Leeds United'a 27.9 milyon Euro'luk ceza
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FIFA, Leeds United'a haksız sözleşme feshi nedeniyle rekor ceza kesti.

Kulüpten 2020 yılında gönderilen Jean-Kevin Augustin'in hakedişlerinin ödenmemesi ve haksız fesih yapıldığı gerekçesiyle FIFA, Leeds United'a rekor ceza verdi. Oyuncunun Leeds ile yaptığı sözleşmenin 5 yıllık bedelinin tamamının ödenmesine hükmedilirken bahsedilen rakamın 27.9 milyon Euro olduğu ifade edildi.

3 AY FORMA GİYMİŞTİ

25 yaşındaki forvet 2020 Temmuz'unda Leeds'e 21 milyon Euro'ya transfer edilmiş ve 3 ay sonra Nantes'a kiralanmıştı. Augustin şu anda Basel'de forma giyiyor.


Jean-Kevin Augustin leeds united İngiltere Premier Lig FIFA

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