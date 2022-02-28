İngiltere, Rusya ile maçlara çıkmayacak
İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım düzeyinde Rusya'ya karşı oynamayacaklarını açıkladı.
İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Rusya ile herhangi bir uluslararası futbol maçında karşılaşmayacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'nın yanında oldukları belirtilerek, "Yakın gelecekte Rusya'ya karşı oynamayacağız. Karar, ampute futbol da dahil her yaş grubundaki milli maçı kapsamaktadır." denildi.
Polonya, Çekya ve İsveç'in futbol federasyonları da 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasında eşleştikleri Rusya Milli Takımı ile sahaya çıkmak istemediklerini duyurmuştu.
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