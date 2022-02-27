Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması

27 Şubat 2022 Pazar, 19:00

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, yapılan testlerde bir oyuncuda koronavirüse (Covid-19) rastlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.