Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2022 Pazar, 19:00
Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması
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Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, yapılan testlerde bir oyuncuda koronavirüse (Covid-19) rastlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.


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