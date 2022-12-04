İngiltere - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

04 Aralık 2022 Pazar, 09:52

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında Senegal ile karşılaşacak.

B Grubu'nda İran ve Galler'i yenen, ABD ile berabere kalan İngiltere, lider olarak tur atlamıştı.

Turnuvaya Hollanda mağlubiyetiyle başlayan Senegal ise Katar ve Ekvador galibiyetleriyle C Grubu ikincisi olarak İngiltere ile eşleşti.

İki takım, Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.

İNGİLTERE - SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA?

TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi, El-Salvador Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Barton yönetecek.

İNGİLTERE - SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?



Al Bayt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.