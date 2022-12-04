İngiltere - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere ile Senegal, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında Senegal ile karşılaşacak.
B Grubu'nda İran ve Galler'i yenen, ABD ile berabere kalan İngiltere, lider olarak tur atlamıştı.
Turnuvaya Hollanda mağlubiyetiyle başlayan Senegal ise Katar ve Ekvador galibiyetleriyle C Grubu ikincisi olarak İngiltere ile eşleşti.
İki takım, Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.
İNGİLTERE - SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA?
TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi, El-Salvador Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Barton yönetecek.
İNGİLTERE - SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Al Bayt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
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