İngiltere - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere ile Senegal, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2022 Pazar, 09:52
İngiltere - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında Senegal ile karşılaşacak.

B Grubu'nda İran ve Galler'i yenen, ABD ile berabere kalan İngiltere, lider olarak tur atlamıştı.

Turnuvaya Hollanda mağlubiyetiyle başlayan Senegal ise Katar ve Ekvador galibiyetleriyle C Grubu ikincisi olarak İngiltere ile eşleşti.

İki takım, Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.

İNGİLTERE - SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA?

TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi, El-Salvador Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Barton yönetecek.

İNGİLTERE - SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Bayt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.


2022 Dünya Kupası ingiltere Senegal

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